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У Чернівцях “накрили” групу фальшивомонетників

04.11.2019

У Чернівцях правоохоронці припинила діяльність організованої злочинної групи фальшивомонетників. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернівецькій області

Так, співробітники Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували протиправні дії десятьох місцевих жителів, віком від 19 до 39 років. За даними поліції, організатором злочинної групи виступив 19-річний чернівчанин. Як зазначається, встановленням учасників групи, їхніх зв’язків, розподілу ролей та причетності до скоєння злочинів у сфері господарської діяльності оперативники займалися упродовж року.

За даними поліції, з’ясувалося, що зловмисники використовували підроблену іноземну валюту для придбання транспортних засобів і цифрової техніки, і наразі встановлено їхню причетність до 15 таких фактів на території Буковини та сусідніх регіонів України.

“3-го листопада співробітники Управління стратегічних розслідувань і Слідчого управління ГУНП спільно зі спецпідрозділом “КОРД” затримали організатора злочинної групи та одного з її учасників одразу після чергового збуту 2,5 тисяч підроблених доларів США. Під час затримання та проведення обшуку в автівці порушників, вилучено 27,5 тисяч доларів США з ознаками підробки”, – йдеться в повідомле нні.

Також, як зазначається, поліцейські здійснили низку санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників злочинної групи, а також осіб, які можуть бути причетними до їхньої протиправної діяльності.

“Загалом, упродовж доби поліцейські здійснили 20 обшуків, під час яких вилучено приблизно 62 тисячі доларів США, майже половина з них – з ознаками підробки. Також вилучено понад 5,5 тисяч євро та 166 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, зброю та боєприпаси”, – уточнили в поліції.

Повідомляється, що обох затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України.

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Наразі досудове розслідування триває. Учасників злочинної групи перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території Чернівецької та інших областей України, а також встановлюють інших їхніх можливих подільників.

 

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