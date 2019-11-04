У Чернівцях “накрили” групу фальшивомонетників

У Чернівцях правоохоронці припинила діяльність організованої злочинної групи фальшивомонетників. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернівецькій області

Так, співробітники Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували протиправні дії десятьох місцевих жителів, віком від 19 до 39 років. За даними поліції, організатором злочинної групи виступив 19-річний чернівчанин. Як зазначається, встановленням учасників групи, їхніх зв’язків, розподілу ролей та причетності до скоєння злочинів у сфері господарської діяльності оперативники займалися упродовж року.

За даними поліції, з’ясувалося, що зловмисники використовували підроблену іноземну валюту для придбання транспортних засобів і цифрової техніки, і наразі встановлено їхню причетність до 15 таких фактів на території Буковини та сусідніх регіонів України.

“3-го листопада співробітники Управління стратегічних розслідувань і Слідчого управління ГУНП спільно зі спецпідрозділом “КОРД” затримали організатора злочинної групи та одного з її учасників одразу після чергового збуту 2,5 тисяч підроблених доларів США. Під час затримання та проведення обшуку в автівці порушників, вилучено 27,5 тисяч доларів США з ознаками підробки”, – йдеться в повідомле нні.

Також, як зазначається, поліцейські здійснили низку санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників злочинної групи, а також осіб, які можуть бути причетними до їхньої протиправної діяльності.

“Загалом, упродовж доби поліцейські здійснили 20 обшуків, під час яких вилучено приблизно 62 тисячі доларів США, майже половина з них – з ознаками підробки. Також вилучено понад 5,5 тисяч євро та 166 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, зброю та боєприпаси”, – уточнили в поліції.

Повідомляється, що обох затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України.

Наразі досудове розслідування триває. Учасників злочинної групи перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території Чернівецької та інших областей України, а також встановлюють інших їхніх можливих подільників.