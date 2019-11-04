У Новосибірську пройшов марш «проти режиму»

Близько 40 людей вийшли на так званий «Російський марш» в Новосибірську, присвячений протесту проти політики чинної влади.

Як повідомляє Тайга.інфо, учасники зібралися біля кафе на вулиці Добролюбова, 2б, в самому кінці набережної Обі, так як мерія не дала дозвіл на акцію в центрі міста.

Організатори наголосили, що марш відбувається без плакатів і гасел, будучи виступом «проти режиму». При цьому деякі учасники несли імперські прапори.

Зібралися і молоді люди, і учасники літнього віку, супроводжували їх п’ять-шість поліцейських.

На марші нагадали про високий рівень бідності в Росії, свавілля банків та олігархату, а також нераціональному витрачанні коштів на дорогі розваги» на кшталт Олімпіади або чемпіонату світу з футболу. Також зазначалося та скорочення кількості російського населення на тлі зростання потоку мігрантів.