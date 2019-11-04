Здалося, що образила: в Одесі юнак вдарив ножем дівчину серед вулиці

В Одесі 18-річна дівчина проходила повз нетверезого юнака, і тому здалося, що вона образливо висловилася на його адресу.

– Зловмисник дістав з кишені ніж, вдарив ним потерпілу в поперек і втік. Одеситці було надано медичну допомогу, її життю та здоров’ю нічого не загрожує, – розповіли у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Підозрюваним виявився 19-річний уродженець Миколаївської області, який раніше вже потрапляв у поле зору поліції.

Юнаку загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.