В Британии загадочное существо вынесло на берег

Останки неизвестного существа вынесло на берег британского Абердина, пишет The Sun.

Пользователей сети и местных жителей озадачил скелет с проступающими ребрами, когтями и мехом. Снимок появился в сети, но никто так и не смог точно сказать, что это было за животное.

Некоторые комментаторы решили, что это кошка, другие — что рептилия.

“Это бородатый дракон, я боюсь!” — написал один из пользователей.

“Я изучаю зоологию в Университете Абердина и, основываясь на черепе, скажу, что это хамелеон”, — добавил другой, отметив, что этот вид живет на Мадагаскаре.