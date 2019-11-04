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Жена Влада Ямы примерила эффектный наряд с кожаным корсетом

04.11.2019

Влад Яма старается не слишком выставлять напоказ свою личную жизнь — хореограф и судья шоу Танцы со звездами довольно долго скрывал даже факт своей женитьбы, да и о рождении сына рассказал только через два года после события. К слову, лицо мальчика они до сих пор не показывают. Зато танцор недавно разоткровенничался о том, как произошло их с любимой супругой Лилианой знакомство — он тогда даже подумал, что эта красотка слишком хороша для него! Сейчас они счастливы в браке и с удовольствием бывают на светских мероприятиях.

 

Влад поделился в своем Instagram-аккаунте новым снимком с женой, сделанном в одном из киевских ресторанов. Для выхода в свет пара выбрала стильные и эффектные наряды — Яма был в белом костюме с черной рубашкой, а Лилиана — в черном кожаном корсете с откровенным декольте, который дополнила юбкой-плиссе в пол пудрового цвета.

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«З моєю красунею», — прокомментировал снимок хореограф и сопроводил его сердечком.

Подписчики согласились с Владом, что жена у него действительно красавица, и оставили их паре множество теплых отзывов.

  • Какие вы красивые
  • Красивая пара!!
  • Дійсно красуня!
  • Не просто красуня, КОРОЛЕВА!!!!
  • Очень красивые
  • Гарне Фото.
  • Ви класні та дуже красиві
  • Что б так всю жизнь и не иначе
  • Какие красивые, просто бомба
  • Владік, ви чудова пара, бережіть одне одного, щастя, взаєморозуміння, любові і сімейного благополуччя
  • Дуже і дуже красиві
  • Шикарная

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www.rbc.ua

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