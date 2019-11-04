Медики розповіли, як знизити ризик розвитку інсульту

Інсульт в останні роки значно «помолодшав». Якщо в кінці минулого століття в зоні ризику були чоловіки старше 45 років і жінки старше 55-ти, то зараз інсульт зустрічається навіть у 25-річних.Причиною розвитку цього смертельно небезпечного захворювання може бути кілька факторів. Це генетика, слабкі судини і схильність до накопичення «поганого» холестерину, гіпертонія, зайва вага і цукровий діабет. А куріння і зловживання алкоголем збільшують ризик розвитку хвороби в три рази.

– Високий тиск – це найголовніший контрольований фактор ризику інсульту. На жаль, при розвитку інсульту симптоми часто відсутні, тому багато людей не розуміють, що вони є, — відзначають експерти.

Фахівці для запобігання інсульту рекомендують дотримуватися збалансованої дієти, займатися фізичними вправами і відмовитися від шкідливих звичок.

Необхідно уникати жирної, смаженої і занадто солоної їжі. Експерти радять додавати в страви лимонний сік, ароматні трави, а не сіль.

Що стосується навантажень, то потрібно регулярно виконувати фізичні вправи, які зміцнюють серцево-судинну систему. Це може бути ходьба в швидкому темпі або їзда на велосипеді.

Регулярні помірні фізичні навантаження скорочують ризик інсульту на 27 відсотків, підкреслюють медики.

Куріння і зловживання алкоголем істотно підвищують ризик інсульту, так як через нікотин звужуються кровоносні судини і артерії, а спиртне підвищує тиск і викликає аритмію.