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Фліртували і просили номер: Нардепам влаштували провокацію з моделлю, яка хоче стати помічницею

04.11.2019

Журналісти влаштували провокацію нардепам, відправивши у парламент молоду «наївну» дівчину, яка дуже хоче стати помічницею народного обранця. Таку відверту «спецоперацію» провели «Українські сенсації».

За легендою, дівчина Вікторія працювала топ-моделлю і не маючи ніякої освіти вирішила зануритися в політику – стати помічницею парламентарія. Тому вона прийшла у Верховну Раду і стала питати депутатів, не потрібна помічниця.

Народні обранці реагували на пропозицію Вікторії по-різному: одні відмовляли її від політичної кар’єри, інші — у відкриту фліртували і навіть взяли номер телефону.

Судячи з відеосюжету, найбільше наймичку нардеп від «Слуги народу» Андрій Стрихарский. Він сказав, що на нього навіть краще працювати, ніж на досвідченого політика, і пообіцяв зателефонувати Вікторії.

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