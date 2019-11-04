Пальчевський пояснив, чому Зеленський ризикує повторити долю Порошенко

Політичний експерт, телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський заявив, що команда Зеленського продовжує повертати до влади людей Порошенка, що призведе до швидкого політичної кризи в країні і повторення Зеленським долі п’ятого президента України.

Про це він розповів під час бесіди з політологом, експертом по міжнародній і внутрішній політиці Українського інституту майбутнього Юрієм Романенком.

«Дивіться, змінився губернаторський склад. Кого поставили? Всіх людей, які були при минулій владі. Половина порохоботов успішно працює у нової влади. Яка половина – подивіться, в уряді їх скільки. Що, якщо я скажу 80%? Не помилюся. Так чи інакше пов’язані. Навіть прем’єр. Називайте будь-якого міністра, всі вони так чи інакше…», — сказав Пальчевський.

За словами Андрія Пальчевського, такі дії президента України Володимира Зеленського призведуть до падіння його рейтингу і повторення долі Порошенко.

«В Києві останній рейтинг, останній замір був 29% у президента Зеленського. Так, між нами. З якихось там 72%, або навіть у Києві було трохи менше. Я думаю, Київ не краще і не гірше України, він просто ближче. І тому люди розуміють, що відбувається насправді», — сказав експерт.

Також Пальчевський зазначив, що початку політичної кризи в Україні, коли президенту доведеться почати посадки олігархів і змінити своє оточення, можна очікувати вже через кілька тижнів.