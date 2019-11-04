«Президент повинен показати, на чиєму він боці, а не мовчати»: Притула розкритикував Зеленського

Сергій Притула нагадав на своїй сторінці у «Фейсбук», що рівно рік тому померла Катя Гандзюк, однак її замовники вбивства досі перебувають на волі. На думку телеведучого, у сформованій ситуації Володимир Зеленський не повинен зберігати мовчання, а наочно продемонструвати, на чиєму він боці

Сергій Притула нагадав, що з дня смерті Каті Гандзюк пройшов вже рік, однак її замовники вбивства досі перебувають на волі. Це також стосується і замовників сотень інших нападів на українських активістів, розгулюють на свободі і після зміни влади в Україні. Ми бачимо лише мовчання прокуратури, мовчання поліції, і мовчання Володимира Зеленського.

Між тим саме президент, згідно з Конституцією є гарантом основних прав і свобод, і в першу чергу — права на життя. Глава держави не повинен зберігати мовчання. Навпаки, саме зараз Зеленському слід наочно продемонструвати, на чиєму він боці. Адже маючи керівництво СБУ з «кварталовским минулим», главу МВС «випробувальний термін» і генерального прокурора, який є «100-відсотково своєю людиною», залучити бандитів до відповідальності цілком реально.