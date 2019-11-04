Винник: вже втомився пояснювати неосвіченим людям – мене немає у Верховній Раді

Відомий український виконавець Олег Винник вперше розповів про те, чому в компанії Михайла Поплавського він перед парламентськими виборами став справжнім агітатором Аграрної партії України, з туром в підтримку якої об’їздив всі міста країни.

За словами Олега Винника, він вирішив підтримати Аграрну партію України перед виборами у Верховну Раду, тому що вважає цю політичну силу єдиною, яка опікується майбутнім українського села. Аграрна партія переживає, що буде з українською найродючішій у світі землею, тому не може бути влада без Аграрної партії.

Співак зазначив, що йому абсолютно неважливо, що це політика, тому що є величезне бажання, щоб люди жили на своїй землі. Олег Винник зізнався, що пішов агітувати за Аграрну партію, тому що покликав Михайло Поплавський, якого він знає, як людину слова, що нікого в житті ще не підводив. Те, що Агарна партія набрала дуже мало голосів Олег Винник не називає поразкою, пояснює такий маленький відсоток тим, що занадто пізно зайнялися просвітницькою роботою, не встигли донести людям все, що хотіли. При цьому співак зазначає, що він вже втомився розповідати всім, що він не йшов від Аграрної партії в парламент, він просто підтримував цю політсилу. За словами співака, тепер же доводиться зустрічати багато неосвічених людей, який на повному серйозі вважають, що він став нардепом і сьогодні працює у Раді.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.