Незважаючи на заяву Геруса: ЗМІ повідомили, що імпорт електроенергії з Росії збільшився втричі

Імпорт електроенергії з Росії в Об’єднану енергосистему України на початку листопада 2019 року збільшився порівняно з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год/добу, незважаючи на недавню заяву голови парламентського комітету з питань енергетики і комунальних послуг Андрія Геруса про те, що імпортні поставки з Росії в кінці жовтня – на початку листопада стали збитковими.

Як повідомляють джерела ExPro на ринку, середньодобовий показник імпорту електроенергії з РФ в жовтні склав 4,12 млн кВт-год, а 1-3 листопада імпорт збільшився до 12 млн кВт-ч.

У жовтні постачання електроенергії з Росії в цілому склали 128 млн кВт-год. При цьому, за даними джерел, обсяги імпорту електроенергії з Білорусі протягом липня-жовтня зросли в два рази – з 103 до 215 млн кВт-ч.

Як повідомляв ExPro, імпорт електроенергії з Росії розпочався з перших днів жовтня. Поставки за двосторонніми договорами стали можливими після внесення змін у закон «Про ринок електроенергії» (18 вересня 2019 року), з ініціативи голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса.

Розширення торгівлі з країною-агресором був розкритикований поруч депутатів та ЗМІ, після цього 16 жовтня парламентський комітет з питань енергетики і ЖКГ схвалив законопроект №2236-2, яким пропонується виключити можливість імпорту електроенергії з Росії для продажу на ринку двосторонніх договорів, однак таку можливість пропонується залишити для поставок з Білорусі.

3 листопада Герус на своїй Facebook-сторінці опублікував підсумки роботи ринку електроенергії, в яких він заявив про збитковість для трейдерів здійснення імпортних операцій з Росії та Білорусі. «Останній тиждень жовтня імпорт був збитковий, тому деякі компанії припинили такий імпорт у листопаді. У перші дні листопада імпорт також збитковий», – зазначав він.