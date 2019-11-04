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Бігли і падали. Ажіотаж навколо відкриття KFC в Білорусі потрапив на відео

04.11.2019

У Вітебську (Білорусь) підлітки штурмували торговий центр під час відкриття у місті першого ресторану мережі швидкого харчування KFC.

Зазначається, що першим відвідувачам обіцяли подарункові сертифікати: першим 3 — на 100 рублів, а наступним 300 — за 10 рублів. На пропозицію в основному відгукнулися підлітки і діти.

На відео, опублікованих працівниками ТРЦ, видно, як натовп біжить до входу в KFC, при цьому деякі падають на підлогу.

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