Бігли і падали. Ажіотаж навколо відкриття KFC в Білорусі потрапив на відео

У Вітебську (Білорусь) підлітки штурмували торговий центр під час відкриття у місті першого ресторану мережі швидкого харчування KFC.

Зазначається, що першим відвідувачам обіцяли подарункові сертифікати: першим 3 — на 100 рублів, а наступним 300 — за 10 рублів. На пропозицію в основному відгукнулися підлітки і діти.

На відео, опублікованих працівниками ТРЦ, видно, як натовп біжить до входу в KFC, при цьому деякі падають на підлогу.