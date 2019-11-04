Допоміг «проголосувати» за Путіна: Москаль розповів про курйозний випадок під час виборів на Донбасі

У жовтні 2014 року, під час виборів до Верховної Ради України, екс-керівник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який також раніше керував військово-цивільної адміністрацією Луганщини, на виборчій дільниці допоміг голові місцевої комісії у Сєвєродонецьку (Луганська область) «розібратися» з бабусями, які хотіли голосувати за президента Росії Володимира Путіна.

«Приходжу, а так крики… Голову комісії мало не вбивають… Бабусь — чоловік 20… Що за бюлетень, де Путін? Бачу, що там — діагноз…», — пригадує Москаль в інтерв’ю Яніні Соколової.

Він втрутився в ситуацію і сказав голові, мовляв, «бабусі праві». «Кажу: «А де ж, справді, Путін в бюлетені?» А він відповідає: «Так він же не балотується!» «Як, — кажу. — Путін ж на всіх виборах балотується», — згадує Геннадій Москаль і додає, що порадив бабусям вписати в бюлетень російського президента і поставити галочку навпроти його прізвища.

Голова комісії сказав, що бюлетені визнають недійсними, на що Геннадій Москаль відповів: «Не дурій людей». За його словами, іншого шляху вирішення питання з цими людьми не було.

(на відео з 25:50)