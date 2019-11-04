У Києві зафіксували перший температурний рекорд листопада

Метеорологи зафіксували у столиці перший температурний рекорд листопада: після полудня 4 листопада у Києві температура повітря піднялася вище +14,9°, перевищивши максимум, зафіксований у 1957 році.

Про це повідомляє у понеділок Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня 4 листопада у Києві стовпчик максимального термометра піднявся вище +14,9 °С. Таким чином перевищено максимум температури повітря для цього дня, зафіксований у 1957 році”, – йдеться у повідомленні.

В обсерваторії додали, що зважаючи на високу температуру повітря, існує велика ймовірність перевищення і рекорду середньодобової температури повітря, який тримався з 1996 року.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Українського гідрометцентру, у вівторок, 5 листопада, у більшості областей України пройде невеликий дощ, уночі у південних та східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 7-12°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°.