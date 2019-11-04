Леся Никитюк опубликовала провокационный снимок

Во время отдыха в Египте, куда ведущая Леся Никитюк отправилась после насыщенных съемочных будней, она продемонстрировала в честь Хэллоуина «самый страшный костюм для девушек», – передает FaceNews.ua.

В Instagram теледива опубликовала весьма провокационное забавное фото. На снимке она позирует на залитом солнцем пирсе. При этом фотограф, снимающий звезду, держит в руках румяную булочку, которой полностью закрыл тело Леси. Поклонникам осталось только любоваться стройными ножками ведущей.

«Самый страшный костюм для девушки на Halloween», — прокомментировала Леди Ле.

«Хлебная» тема заинтересовала поклонников Леси не на шутку – они начали оставлять забавные комментарии вперемешку с комплиментами. Но больше всего их беспокоил вопрос: кто же снимает звезду, ведь в кадре отчетливо видна мужская рука.