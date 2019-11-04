Медики рассказали об опасности пакетированного чая

Напиток может вызывать разрушение зубной эмали и бессонницу.

Ученые из университета Макгилла рассказали об опасности пакетированного чая. Основоположником идеи стал торговец Томас Салливан. Современное общество стало отказываться от бумажных пакетиков чая в пользу пластиковых. Новая упаковка может стать причиной микрозагрязнения организма.

При заваривании и нагревании упаковка начинает выделять в воду 3,1 млрд нанопластичных и 11,6 млрд микропластичных частиц. Показатели в 3000 раз превосходят уровень загрязнения пластиком воды и окружающей среды.

Ученые провели исследование на мышах. Пакетированный чай оказал на грызунов исключительно негативное влияние. Как пластиковая упаковка отразится на человеческом организме, предстоит выяснить.

Медики назвали несколько самых опасных свойств чая, которые могут губительно сказаться на здоровье человека. Вместе с полезными качествами напиток провоцирует бессонницу и вызывает преждевременное разрушение зубов.