«Зло не гребує нічим»: ООН підвело підсумки п’ятирічної війни на Донбасі

Війна – це завжди втрати: втрати людей, які брали участь у війні; втрата людей, які живуть на території, де йде війна; втрати житла та іншого матеріального добробуту. Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке мобілізує і координує гуманітарну допомогу нужденним на Сході України підвело підсумки п’ятирічної війни на Донбасі.

Згідно з даними ООН виявилися досить жалюгідні цифри: вбито понад 3 330 тисяч мирних громадян; поранено до 9 тисяч чоловік; з’явилася 427-кілометрова «лінія дотику», яка перекрила доступ до основних послуг; 1,3 мільйона чоловік стали внутрішніми переселенцями; 3,5 мільйона людей потребують допомоги. Війна не закінчується, число жертв зростає з кожним днем. Кожен мирний житель Донбасу мріє про світ.

Голова моніторингової місії ООН з прав людини Матильда Богнер вважає, що люди, які постраждали і є жертвами конфлікту, повинні отримати репарації. І хоча Україна не може взяти на себе відповідальність за завдану шкоду, але український уряд має взяти на себе відповідальність за відшкодування збитків. В організації ООН вітають спроби уряду України відповісти на потреби людей по всій країні. Це, на думку Богнер, дуже важливий крок до соціальної згуртованості.