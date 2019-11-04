Топ-менеджер «Укроборонпрому» Корево купив квартиру за 10 грн

4 листопада 2019 р Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) повідомило про несвоєчасному повідомленні про зміни в майновому стані гендиректором держпідприємства «Фотоприлад», яке входить в держконцерн «Укроборонпром», Григорієм Корево.

НАПК передало в Нацполицию інформацію про порушення Корево у зв’язку з несвоєчасною звітністю про одержання зарплати 96 тис грн.

«Дії (Корево) потрапляють під ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена ст 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — стверджують в НАПК.

Згідно декларації за 2018 р Корево в 2000 р купив квартиру в Харківській обл за 10 грн.

Дивно, що НАПК не помітило в цьому нічого «особливого».

Торік його зарплата в «Фотоприборе» склав 932 тис грн.

Грошові кошти в банках «держменеджер» не задекларував.

Гендиректор держконцерну «Укроборонпром» Абромавічус в декларації за 2018 р відзвітував, що володіє акціями компанії «Lobiu Sala AB» (Швеція).

Lobiu Sala акціонер холдингу East Capital, який інвестують гроші в акції «Газпрому» і «Сбербанку Росії».

Олексій Комаха facebook.com/aleksey.komakha

для сайту dubinsky.pro

dubinsky.pro