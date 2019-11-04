Тимошенко знову захотіла стати прем’єром. На Банковій її «акуратно послали»: подробиці

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко хоче втретє зайняти крісло прем’єр-міністра. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

За даними видання, Тимошенко була присутня на кількох зустрічах на Банковій, де намагалася стати корисною нової влади. Так, на початку жовтня Тимошенко приходила на Банкову з довгим списком кандидатів на різні посади, але домовитися так і не змогла.

«Найцікавіше, що говорить вона нам: «Ви призначте мені людей, але голосувати ми будемо не за все». Її акуратно послали. Тому, повірте, більше сюди вона не ходить», – говорить джерело.

Деякі депутати від «Слуги народу» також повідомляють, що до багатьох з них підходять колеги з «Батьківщини», натякаючи, що Тимошенко на посту глави уряду могла б «дуже посилити президента Зеленського».

Один з депутатів від «Батьківщини» повідомив виданню, що Тимошенко починає замислюватися про відхід з політики. Однак, як каже депутат, перед цим вона хоче «залишити якийсь слід в історії», яким може бути прем’єрство.

Головний плацдарм для наступу Тимошенко на уряд нинішнього прем’єра Олексія Гончарука – земельна реформа і введення ринку землі.