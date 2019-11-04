Зеленський підписав закон про судову реформу, який критикували ЄС і Канада

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування, який критикували ЄС і Канада.

На сайті ВР, вказано, що 4 листопада документ повернуто з підписом президента.

Майже всі норми закону наберуть чинності з наступного дня після офіційного опублікування. Закон скорочує склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики. Законом також зменшується оклад членів Верховного суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (до 105,7 тис. грн).

Також скорочується склад ВККС з 16 до 12 членів, до ВККС заборонили обирати колішніх членів Вищої ради правосуддя. Крім того кандидати до ВККС мають подавати “заяву про проведення перевірки, визначеної законом “Про очищення влади”. У день набрання чинності законом припиняються повноваження членів ВККС.

Нових членів ВККС обиратимуть за результатами конкурсу (конкурсна комісія – 3 представника Ради суддів та 3 міжнародних експерта).

Вища рада правосуддя має за 90 днів сформувати новий склад ВККС за результатами конкурсу, а також затвердити склад комісії з питань доброчесності та етики. Комісія доброчесності та етики має складатися з 3 представників ВРП і 3 міжнародних експертів. Комісія має за 30 днів перевірити членів ВРП. Ініціатором законопроекту був президент.