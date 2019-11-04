B ООС озвучили точну дату розведення сил в Петровському

Розведення сил на Донбасі на ділянці №3 Петровське-Богданівка почнеться у цю п’ятницю, 8 листопада, якщо не буде порушений режим тиші.

Про це під час брифінгу заявив керівник ООВ Володимир Кравченко, – передає “Укрінформ“.

“Ми вже надали лист в ОБСЄ, 7 (листопада) – приступаємо, 8 (листопада) – фактично розлучаємося, якщо не буде порушення режиму тиші”, – заявив Коваленко. У той же час він назвав провокацією заяви “ДНР” і сигнальні ракети, які були випущені ними в Петровському для інформування ООВ про готовність до взаємного відведення сил.

Керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський уточнив, що розведення військ на ділянці Петровське-Богданівка відбудеться виключно після дотримання 7 днів тиші з моменту останнього обстрілу. “Оскільки крайні обстріли були і 29, і 30 числа, що було підтверджено у звіті СММ ОБСЄ за 31 жовтня, тому, починаючи з 30 числа, по завершенню 7 днів – це буде 6 … 7 числа проходить верифікація припинення вогню протягом 7 днів і повідомлення СММ ОБСЄ, і з 12.00 8 листопада Збройні сили при дотриманні припинення вогню зможуть практично розпочати заходи розведення сил і засобів на цій ділянці розведення”, – заявив Борщевський.

Він нагадав, що на сьогодні повністю завершені заходи по розведенню сил і засобів на ділянці розведення №1 в Станиці Луганській, продовжується виконання заходів другого етапу розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 “Золоте”, а також виконується комплекс заходів щодо стабілізації режиму припинення вогню на ділянці №3 “Петрівське-Богданівка”.