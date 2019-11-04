Злита листування Тищенко показала, в чому Зеленський помилився зі «Слугами народу»

Президент Володимир Зеленський помилився, що не послав інструктувати депутатів «Слуги народу» бійців спецслужб, — тоді вони б не допускали таких промахів, як Микола Тищенко.

Так вважає відома українська журналістка Наталія Влащенко.

Нагадаємо, що тренінг «слуг народу» пройшов влітку в Трускавці, з ними працював президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Влащенко вважає, що вчити їх повинен був не «грайливий» Милованов, а «суворі співробітники спецслужб».

На думку журналістки, до нардепів повинні були донести наступну думку: «Отже, ви входите в суворий політичний хоррор, дебіли тут не ходять. Тому «не підходьте до незнайомців», діти мої. І пам’ятайте: секретів у 21 більше немає».

Депутат від «Слуги народу» Макс Бужанський додав, що не варто було жертвам «зливу» і свідомо «дружити» з Рябошапкой.

За даними каналу «Резидент», Зеленський зараз дуже злий через «зливу» переписки, а в СБУ знайшли зв’язок «Джокера» з російськими пранкерами Вованом і Лексусом.

Журналіст Назар Приходько вважає, що оприлюднених даних достатньо для позбавлення Приходько мандата народного депутата.