На посаду голови Держкіно претендує режисер серіалу «Слуга народу»

На пост глави Держагентства з питань кінематографа зареєстрували декларації п’ять чоловік, у тому числі директор кінотеатрів і режисер серіалу «Слуга народу» з Зеленським.

Декларації на високу посаду подали:

генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю, продюсер документального фільму «Рідні» російського режисера Віталія Манського Юлія Синькевич;

режисер серіалу «Слуга народу» та «Моя прекрасна няня», а також актор серіалу «Свати» Олексій Кирющенко;

генеральний продюсер супутникового розважального телеканалу «Сонце» Христина Хлапонина;

власник ТОВ «Дія фільм» і «Эйдетик Пікчерз» Олексій Пантелєєв;

директор кінотеатрів «Магнат» і «Boomer» Сергій Зленко.

Що стосується Кирющенко, то, за повідомленнями ЗМІ, чотири роки тому в інтерв’ю він називав себе «росіянином українського походження» і говорив, що народився в Харкові, живе в Москві і в Україні має вид на проживання.

За умовами конкурсу, кандидати на посаду керівника агентства повинні мати українське громадянство та вища освіта, підтвердити рівень володіння українською мовою та подати декларацію про доходи.

Зараз обов’язки голови Держкіно тимчасово виконує керівник юридичного відділу агентства Юлія Шевчук. Її попередник Пилип Іллєнко написав заяву про відставку 19 серпня.