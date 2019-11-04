На посаду голови Держкіно претендує режисер серіалу «Слуга народу»

На пост глави Держагентства з питань кінематографа зареєстрували декларації п’ять чоловік, у тому числі директор кінотеатрів і режисер серіалу «Слуга народу» з Зеленським.
Декларації на високу посаду подали:
Що стосується Кирющенко, то, за повідомленнями ЗМІ, чотири роки тому в інтерв’ю він називав себе «росіянином українського походження» і говорив, що народився в Харкові, живе в Москві і в Україні має вид на проживання.
За умовами конкурсу, кандидати на посаду керівника агентства повинні мати українське громадянство та вища освіта, підтвердити рівень володіння українською мовою та подати декларацію про доходи.
Зараз обов’язки голови Держкіно тимчасово виконує керівник юридичного відділу агентства Юлія Шевчук. Її попередник Пилип Іллєнко написав заяву про відставку 19 серпня.