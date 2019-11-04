Вбивцю 14-річної дівчинки опинився її друг, 15-річний підліток

Вбивцю 14-річної Дарини Дробот, вбитої під Одесою, виявився її 15-річний товариш. Вбивця затриманий. Про це заявив глава ГУ обласної поліції Олег Бех.

«В лісосмузі було знайдено оголена дівчинка з ознаками насильства. Після її розтину стало відомо, що смерть настала від механічної асфіксії, тобто удушення. Була зламана під’язикова кістка, крім того на голові були множинні садна від можливих ударів», — сказав він.

За його словами, ввечері 2 листопада матір загиблої звернулася до правоохоронців з інформацією про те, що її дочка пішла гуляти вдень з друзями і не повернулася.

Дослідивши записи відеоспостереження, поліцейські визначили, куди прямувала дівчинка. Опитування свідків, з якими вона була за містом, показав, що після пікніка вона кудись пішла з неповнолітнім підлітком з їх компанії.

Труп дівчинки знайшли у Лиманському районі. Тоді ж затримали 15-річного підозрюваного одесита. Він складається на профілактичному обліку в поліції і перебуває на умовному терміні. Коли його затримували, був під впливом наркотичних препаратів. Пізніше він зізнався у вбивстві.

Як повідомляє поліція, убивши дівчинку, зловмисник скоїв крадіжку її телефону. Порушено кримінальну справу, вирішується питання про запобіжний захід.