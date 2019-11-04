В Києві побито перший температурний рекорд листопада

Погода 4 листопада в Києві, а саме у другій половині дня, побила температурний рекорд.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського.

За даними спостережень, після полудня понеділка у столиці стовпчик термометра максимально піднімався до позначки +14,9.

“Таким чином, перевищено максимум температури повітря для цього дня, зафіксований в 1957 році. Незважаючи на високу температуру повітря, існує велика ймовірність перевищення та рекорду середньодобової температури повітря, який утримується з 1996 року”, – йдеться в повідомленні.