Знову зійшло з рук? Суд несподівано заступився за фірму скандального Микитася

Госпсуд Києва скасував штраф на 127 млн грн, накладений АМКУ на фірму, що входить в структуру бізнесу скандального нардепа Максима Микитася. Всі доводи АМКУ суддям здалися непереконливими.

Компанію ТОВ «Північно-український будівельний альянс» підозрювали у змові на трьох будівельних тендерах з компанією «Спецбуд-Плюс». Про це повідомляють «Наші гроші». Рішення прийняті на засіданнях 16 і 30 жовтня (поки в судовому реєстрі доступно тільки перше). В Антимонопольному комітеті вже оскаржили їх.

У першому рішенні суду досліджувалися обставини проведення будівельних тендерів КП «Голосіїво-будінвест» та ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.Н. Амосова», за результатами яких «Північно-український будівельний альянс» отримав підрядів на 2,74 млрд грн.

«Суддя Сергій Щербаков, розглянувши правомірність рішення АМКУ від 19 червня про спотворення згаданих торгів, відкинув докази регулятора, і пояснив, що суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також – аналізував наявні докази на предмет достатності та взаємної зв’язку», – сказано в публікації.

Суд не погодився з низкою доказів антимонопольників. Зокрема, там порахували, що членство які брали участь у тендері «Північно-українського будівельного альянсу» і «Спецбуд-плюс» в корпорації «Укрбуд» не може розглядатися як взаємодія і співпраця компаній між собою, адже вступ у корпорацію є їх правом на об’єднання.

Також суд не побачив причинно-наслідкового зв’язку між наданням однією компанією іншої фінансової допомоги. Там порахували. що це право суб’єкта господарювання – використовувати гроші на свій розсуд.

«АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що мова йде про багатоповерховому будинку, де компанії знаходяться на різних поверхах. Крім того, відповідно до відомостей в ЄДР компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників та зареєстровані за різними юридичними адресами», – наголошується в публікації.

Суд відхилив довід АМКУ, де встановили, що компанії використовують загальні засоби зв’язку і взаємно контролюють рахунки один в одного. Суд пояснив, що на сторінках компаній в ЄДР вказані різні номери контактних номерів.

В АМКУ встановили, що компанії ділять між собою одних і тих же працівників і взаємодіють через пов’язаних осіб. Але, на думку суддів, чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на декількох підприємствах одночасно.

Також судді не побачили нічого дивного в тому, що компанії подали тендерні пропозиції в один день і в близьке проміжок часу – різниця між представленими документами учасниками за двома процедурами становить 23 хвилини у першій процедурі і 6 хвилин у другій.

На думку суддів, не доводить зв’язок між компаніями і те, що вони отримали банківські гарантії для участі в торгах в банку «ГЛОБУС» в один і той же день, а номера реєстрації цих гарантій виявилися послідовними .»Суд пояснив, що при розгляді запитів банком ніяке суспільство жодним чином не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також на номери банківських документів», – сказано в матеріалі.

Київський «Північно-український будівельний альянс» належить Андрію Якусевичу, який був позаштатним помічником екс-нардепа з «Волі народу» і екс-президента держкорпорації «Укрбуд» Максима Микитася.