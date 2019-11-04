За 10 років в Німеччині зникло більше половини комах

Роль сільського господарства і людини взагалі у вимиранні комах була багаторазово підтверджена як кількісними дослідженнями з обліку біомаси, так і якісним аналізом їх різноманітності. Найкраще в цьому плані вивчені запилювачі: використання пестицидів і зниження різноманіття лучних трав з-за активного землекористування значно впливає на їх життя. Про інші види також відомо із зібраних даних, але ці дані неповні і досить розрізнені. Безпосереднє спостереження за тим, як протягом часу змінюються загальні тренди в спільнотах комах і як на це впливає сільське господарство, дозволило б систематизувати знання в цій області і підтвердити непрямі припущення про масове зникнення комах.

Щоб це зробити, Себастіан Зайбольд і його колеги з Мюнхенського технічного університету скористалися ресурсами проекту Exploratorien Biodiversity. Вони протягом десяти років стежили за кількістю комах на 150 лучних і 140 лісових дослідних майданчиках в трьох регіонах Німеччини. Не на всіх з них облік проводився кожен рік, але в сумі через руки дослідників пройшло більше мільйона комах 2700 видів.

Моніторинг продемонстрував радикальне зниження різноманітності комах та їх біомаси. Особливо постраждали луки: кількість видів скоротилося на 34 відсотки, а загальна біомаса — на 67 відсотків. Ця тенденція особливо помітна в спільнотах, тісно пов’язаних з сільським господарством. В лісових спільнотах втрати були меншими, але також помітні: різноманітність впало на 36 відсотків, а втрати біомаси склали 41 відсоток.

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Дослідники з’ясували, що біомаса лучних видів скоротилася незалежно від поширеності виду. Що ж стосується повного зникнення видів, то воно очікувано торкнулося в основному більш рідкісні види. У лісових видів поширеність спочатку виявилася менше, різниці в зникненні між більш і менш поширеними видами комах дослідники не помітили.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», це далеко не перше свідчення масового вимирання комах. Так, за відомостями, опублікованими в доповіді Міжурядової групи експертів по біорізноманіттю і екосистемними послугами (IPBES), сьогодні під загрозою вимирання до мільйона з приблизно восьми мільйонів відомих людству видів.

За матеріалами Nplus1

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