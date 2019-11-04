Російські війська на Донеччині обстріляли школу: дітей ховали в бомбосховище

У понеділок, 4 листопада, з-за обстрілів бойовиками на Донбасі позицій Збройних сил України в районі селища Новотошковского учнів місцевої школи довелося евакуювати в бомбосховище.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в Facebook.

За даними штабу ООС, протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з забороненої мінського домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “ПІВНІЧ” було зафіксовано 6 обстрілу. Зокрема, на околиці селища Нотовотошовского проти українських військ був застосований весь спектр озброєнь-починаючи від стрілецької зброї і мінометів різних калібрів до артилерії калібру 122 мм. “На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошковского діти, які перебували в школі, були евакуйовані в бомбосховище. Жертв серед цивільного населення немає! Після закінчення обстрілу навчання продовжилася”, – сказано в повідомленні прес-служби штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи “СХІД” противник здійснив 10 обстрілів по позиціях збройних сил. Добу пройшли без втрат серед особового складу.