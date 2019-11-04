У МЗС закликають тиснути на Росію, оскільки той досі не повернула захоплені кораблі

«Україна звернулась до Росії з вимогою віддати кораблі» – ця новина сколихнула сьогодні, 4 листопада, мережу.

Водночас уперше ми звернулись з такою вимогою ще 26 листопада 2018 року, на наступний ранок після незаконного захоплення наших трьох військових кораблів і хлопців.

Потім були неоднаразові звернення з цього ж приводу до Росії. Вимога негайно звільнити кораблі є і в нашому позові за Конвенцією ООН із морського права 1 квітня 2019.

Загалом таких звернень з вимогою віддати кораблі було принаймні сім. Відповідей на жодне, й на останнє від 4 жовтня також, ми не отримали.

Хочу нагадати рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року: Росія має негайно передати під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яні Капу».

При цьому ключовим аспектом для міжнародного права є корабель. Саме він і має імунітет, оскільки є вираженням суверенітету держави-прапора.

Отже, тієї факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права.

Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення розказала Міжнароднний трибунал з морського права).

Проте це не так! Всі мають бути свідомі того, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано. Росія умисно продовжує порушувати норми та приниципи міжнародного права.

Допоки кораблі не будуть безумовно повернені під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений. Міжнародна спільнота має бути свідома порушення міжнародного права, що триває, а саме невиконання наказу.

Олена ЗЕРКАЛЬ