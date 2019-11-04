«Запеклі бої, все гримить і розривається»: Жителі Донецька в паніці через кризової ситуації

Стало відомо, що на території непідконтрольного українській державі Донецька, а також прифронтовій Авдіївки у соціальних мережах повідомляють про обстріл, які почалися близько 17 годин 00 хвилин. За словами користувачів, бойові дії розгорілися в районі авдіївської промзони і ясинуватського мосту.

Зокрема, як інформує replyua.net мешканці пишуть: «17 годин 14 хвилин, Донецьк ЯБП, вихідні, міномети», «Авдіївка у нас чутно важке», «А тепер вже якісь погані розриви в стороні Скотоватой. Поспіль майже кілька», «Авдіївка За містом чутно вибухи після 16 годин». У свою чергу підконтрольні окупованих районах Донецької області ресурси зазначають про прильоти в районі промислової зони і ЯБП, а також обстріл в стороні Петрівки.

Таким чином, вони пишуть: «Сторона Петрівки – шумно, будьте уважні і обережні! Потужний обстріл за напрямом: населеного пункту Красногорівка, а також старомихайлівка (сторомихайлівка). Крім того, працюють міномети за напрямом населеного пункту Авдіївка – за насленному пункту Ясинувата, застосовуються великокаліберні кулемети. Більше десятка тяжких прильотів на Промке, ЯБП»