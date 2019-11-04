Готується «м’яка посадка». У Зеленського прийняли остаточне рішення щодо Труханова, — ЗМІ

Зовсім скоро міському голові Одеси Геннадія Труханова доведеться покинути свій пост через визнання винним у приховуванні майна.

Таке рішення заздалегідь для себе прийняли не судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС), а Офіс президента (ОПУ).

Таке стверджують джерела «Резонансу».

За їх словами, у зв’язку з різким ослабленням політичного імунітету Труханова, не складе ніяких труднощів засудити мера Одеси. Цьому не зможе перешкодити ні грамотна захист адвокатів Труханова, ні безалаберна робота детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які частенько завалюють справи силу своєї неписьменності і низької кваліфікації.

Як підкреслюють джерела, ключовим є те, що рішення по Труханова прийме не Вищий антикорупційний, а Офіс президента. Тобто, ВАКС повністю підконтрольний оточенню Зеленського, тому вже точно відомий результат судового процесу над Трухановим.

Причому, на відміну від «справи Краян», ніхто не буде зволікати, адже оточення Президента явно не терпиться скоріше взяти Одесу під свій контроль.

Власне, інсайди в Офісі президента послалися на перший вирок антикорупційного суду, яким суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці засудили за надання неправдивої інформації в декларації. Її засудили до штрафу в розмірі 51 тис. гривень разом із забороною займати певні державні посади протягом одного року.

В оточенні президента даний вирок назвали «обкаткою» перед справою мера Одеси. На їх думку, це ідеальний варіант — Геннадія Труханова не відправлять за грати, щоб не загострювати конфлікт з місцевими елітами, але разом з тим відірвуть його від крісла мера без можливості участі в майбутніх виборах навесні або восени 2020 року.

Джерела додають, що в результаті суди над мером Одеси Геннадієм Трухановим — це не результат роботи правосуддя як державного механізму. Крім того, кримінальні розслідування за фактом недостовірного декларування доходів і покупки будівлі Краян — це верхівка всього того, що діється в Одесі під носом Києва. Інші більш серйозні і масштабні факти корупції правоохоронні органи воліють не помічати.

Тому радіти тому, що Геннадій Труханов, швидше за все, отримає вирок у вигляді штрафу у справі про недостовірний декларуванні і позбудеться з-за цього свого посту — не має ніякого сенсу.

Його місце займе інша людина, яка буде в тих же умовах. І його корупцію будуть не помічати до тих пір, поки не зміниться політична кон’юнктура і він стане непотрібним.

Це ж сталося і з Геннадієм Трухановим. ЗМІ ще в кінці літа на всю обговорювали інформацію про те, що мер Одеси побив горщики зі своїм партнером і великим одеським бізнесменом Володимиром Галантерником.

Ставши непотрібним найпотужнішої одеської фінансової угруповання, яку часто називають «Сіті-груп» на честь мережі торгових центрів, Геннадій Труханов виявився легкою наживою для своїх опонентів.

У результаті, стверджують джерела, вийде чергова зміна місць доданків, від чого результат (ситуація в місті) не зміниться. Корупція буде продовжувати цвісти пишним цвітом, схили ще активніше будуть забудовуватися друзями президента (що вони вже почали робити), у тому числі одним із спонсорів боротьби проти мера Одеси — Аднаном Киваном.