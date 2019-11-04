У Київ приїде найбагатший комуніст планети

8 листопада Джек Ма, засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba, виступить на Київському міжнародному економічному форумі.

Інформація про це з’явилася сьогодні на сайті форуму.

Дискусія з участю Джека Ма почнеться в 10:00. Модератором буде британський журналіст Нік Гоуинг.

Нагадаємо, у вересні Джек Ма пішов з поста глави Alibaba. Цю компанію він заснував в 1999 році. Вона стала однією з найбільших інтернет-компаній в світі. Зараз її вартість складає $480 млрд.

Ма є найбагатшою людиною Китаю. Forbes оцінює його статки у $38,6 млрд.