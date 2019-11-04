Ситуація з фейком про вибитому зубі Богдана — це вирок Зеленському, — експерт

Зеленський виявився слабким керівником. Суспільство це вже побачило і тому готовий вірити будь-яким фейкам, які показують повний бардак всередині його команди…

«Бережи плаття сновові, а честь змолоду»

Пушкін А. ( Капітанська дочка”)

Таку цитату класика призводить сьогодні в якості епіграфа свого тексту в Фейсбуці політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

Оприлюднена журналістом Речинским історія про бійку між Богданом і главою СБУ Бакановым, який вибив зуб чолі офісу Президента, миттєво була передрукована усіма впливовими сайтами країни.

Скандал набрав такої сили, що офіс Президента змушений був терміново почати очищатися від лайна.

Зокрема, заступник Богдана, якому, нібито, вибили зуб, написав:

“Ми спростовуємо цю інформацію, хоча її і не потрібно особливо спростовувати, адже вона вигадана від початку до кінця.

Вчергове надбанням суспільства став фейк, який не основується на жодному джерелі, яке б заслуговувало на довіру.

Шкода, що в нього повірили серйозні видання, яким довіряють люди».

Шкода, однак, не в тому, що серйозні видання повірили.

Шкода в тому, що будь-фейк відтепер не вкидали про те, що діється в офісі Президента, суспільство у все це повірить.

Така вже в Зеленського та його» команди » вже репутація. Репутація павуків у банці, що зображують із себе на публіку команду однодумців.

Свого часу, після панамського скандалу Порошенко, я написав, що:

» …віднині не має значення, краде Порошенко чи ні.

Відтепер на ньому тавро злодія, змити яке він ніколи вже не зможе.

Суспільство завжди буде впевнено, що Порошенко краде і у нього немає шансів переобратися на другий термін, як би він не старався«.

Так все і вийшло!

Точно так само і з Зеленським. Він виявився слабким керівником. Суспільство це вже побачило і тому готовий вірити будь-яким фейкам, які показують повний бардак всередині його команди…