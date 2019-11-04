З’явилася реакція влади на прихід у Золоте депутата Держдуми РФ

У Міністерстві закордонних справ України вважають провокацією візит депутата Державної думи Росії, лідера партії «Батьківщина» Олексія Журавльова у Золоте Луганської області, де нещодавно були розлучені сили сторін конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на прес-конференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу, передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що такого роду візит російського політика на непідконтрольну урядом українську територію є «порушенням усіх норм». Він підкреслив, що МЗС підготує офіційну реакцію на цю ситуацію.

«Візит депутата парламенту Росії — це порушення всіх норм. Це наша територія, на яку він приїхав без дозволу», — сказав він.

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко зауважила, що готує запит щодо візиту Журавльова у Золоте в СБУ.

«Що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашніх позиціях нашої армії? Де СММ ОБСЄ Де реакція МЗС на цю відверту провокацію? Ми для того розводили війська, щоб там, не ховаючись гуляли росіяни?», — зазначила нардеп.