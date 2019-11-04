Економіст Олексій Кущ повідомив, що в 2020 році суддям і прокурорам істотно піднімуть пенсії. На сьогоднішній день в Україні середня пенсія служителя Феміди досягла 25 тисяч 400 гривень. Це практично в 15 разів перевищує мінімальний показник.

«Буде мізерне збільшення мінімальної зарплати на 500 гривень. І збільшення максимальної пенсії на 1,5 тисячі гривень, що для колишніх суддів і прокурорів навіть дуже непогано», — сказав Кущ.

Експерт зазначив, що в 2020 році не варто очікувати збільшення зростання економіки на 7-8%. Не буде також зростання соціальних стандартів.

Сьогодні суддя, який пропрацював двадцять років, має право на 50 відсотків своєї зарплати.

За кожен наступний рік розмір виплати збільшується.

Наприклад, якщо суддя пропрацював тридцять років, на пенсії він має право на 70 відсотків зарплати. У середньому виходить понад 25 тисяч гривень. Максимальна пенсія судді – 90 відсотків зарплати.