Сеть насмешило фото строительства второго Крымского моста (фото)

В Керчи, в Комсомольском парке, россияне построили вторую копию Крымского моста.

Арки будут установлены уже сегодня, 4 ноября, пишет Униан.

Об этом стало известно из поста в Фейсбуке “главы” администрации оккупированной Керчи Сергей Бороздин. Он также опубликовал соответствующее фото.

Крымский мост-2

Он пишет, что данный арт-объект будет точной копией Крымского моста в миниатюре длинной 55 метров. Оккупационный глава Керчи уверен, что данный объект будет “точкой притяжения” горожан и туристов.

Крымский мост-2