У Німеччині тигрице вставили золотий зуб

У 2013 році поліція конфіскувала з приватного володіння на італійській фермі шестирічну тигра на прізвисько Кара. У 2015 році тварина з тимчасового розплідника переїхав у свій новий постійний будинок: на біостанцію з охорони тигрів в місті Масвайлер, Німеччина.

Влітку 2019-го при огляді ветеринари виявили в іклі Кари дві глибокі дірки, тягнуться до кореневого каналу — це передвіщало скорий і болісний розкол зуба. Для лікування була зібрана міжнародна команда фахівців — як біологів, так і стоматологів.

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В кінці серпня був зроблений зліпок всіх зубів, щоб створити коронку. Лікарі почистили, відшліфували і запломбували пошкоджений зуб, а потім на нього була надіта золота коронка. Огляд показав, що вона підійшла ідеально. Операція зайняла 80 хвилин.

Протягом трьох тижнів Кара дотримувалася спеціальної дієти, після чого перейшла на свій звичайний раціон — завдяки коронці вона знову може їсти м’ясо і розгризати кістки.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», за останні 100 років чисельність тигра в світі скоротилося у 25 разів. Щоб дізнатися, що ми втрачаємо, прочитайте 10 фактів про найбільшою кішці.

За матеріалами National Geographic

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