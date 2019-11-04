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У центрі Києва затопило вулицю Пушкінську

04.11.2019

У центрі Києва в результаті проведення ремонтних робіт вода почала затоплювати вулицю Пушкінську. Про це повідомив Ігор Іванов в соцмережі Facebook.

Відзначається, що вода з невідомої причини не стікає у каналізаційний люк, а в бік станції метро «Театральна».

КП «Київводоканал» поки не коментував ситуацію.

Ремонт на вул. Пушкінській почався в кінці серпня. Вже під час робіт виявилося, що проект не передбачає облаштування очікуваного наземного пішохідного переходу. Активісти влаштували акцію за облаштування наземного переходу зі світлофором. Наземний перехід таки облаштували в кінці жовтня.

На Пушкінській з’явилася велопарковка, яку незабаром прибрали. Так само з’являлися і зникали колонки в стилі стімпанк. Далі виявилося, що нова велодоріжка несподівано обривається за кілька метрів до перехрестя. На цій доріжці з’явився кіоск, який, втім, швидко прибрали.

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