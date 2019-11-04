Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про додаткові заходи по поліпшенню умов зберігання ракет, боєприпасів і продуктів їх утилізації на арсеналах, базах і складах Збройних сил України».

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на прес-службу президента.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має виділити необхідні кошти для заходів щодо забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет і боєприпасів ЗСУ. Також уряд має врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об’єктів ВСУ.

Міністерство оборони України має провести інвентаризацію озброєння, ракет і боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю і запобігання надзвичайних ситуацій на таких об’єктах.

Крім того, Міноборони має посилити контроль за виконанням реконструкції технічних територій арсеналів; організувати належне електропостачання арсеналів, баз і складів ВСУ, інфраструктури військових містечок; забезпечити створення комплексної системи моніторингу потенційно небезпечних військових об’єктів.

Генерального штабу ЗСУ президент поставив завдання підвищити з урахуванням стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження. Також Генштаб повинен належним чином організувати охорону і оборону арсеналів, баз і складів ВСУ і привести у відповідність з вимогами обсяги та порядок утримання запасів матеріально-технічних засобів на цих складах.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.