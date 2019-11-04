«Поставки російського газу в Україну»: Вітренко озвучив вимогу «Газпрому» до Києва

Юрій Вітренко, виконавчий директор української НАК «Нафтогаз України» пояснив, при якому важливому умови для української держави будуть відкриті постачання газу з Російської Федерації. Він написав про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

Таким чином, «Газпром» так і відмовляється продавати «блакитне паливо» за ціною, яка була встановлена арбітражем. Пишуть, що спочатку потрібно відновити баланс у відносинах». Згідно його думку, під «баланс у відносинах» Російська Федерація, скоріш за все, передбачає відмову держави від рішень Стокгольмського арбітражного суду.

Вітренко наголосив: «В даний час за рішенням Стокгольмського арбітражу «Газпрому» нам має три мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. До речі, із-за того, що російський газовий монополіст «Газпром» не виконував свої контрактні зобов’язання з транзитним контрактом».