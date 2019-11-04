Гірше «Придністров’я». Що намагаються нав’язати Україні

Путін послідовно, впевнено, з відтяжкою, і з видимим задоволенням затягує зашморг ОРДЛО на горлі незалежної України.

18 жовтня відважна українська дівчина Дарка Оліфер при гробовому мовчанні свого безпосереднього начальника – другого президента України Леоніда Кучми і Президента України Володимира Зеленського – взяла на себе функції вищого українського керівництва і, здавалося б, скинула цей зашморг.

Але бувала російська дівчина Марія Захарова холодно зауважила:

«У Москві не розглядають заяву Д. Оліфер як консолідовану позицію Києва»

Консолідована позиція Захарової, Коломойського, Богдана і примкнув до них Зеленського була доведена до світової громадськості через кілька днів:

Україна підтверджує взяті нею на себе на зустрічах радників нормандської четвірки 12 липня і 2 вересня зобов’язання. Після безумовного виконання українською стороною зобов’язань, президенту Зеленському буде дозволено побачити Путіна в Парижі. Ні про які семи умовах Дарки Оліфер не може бути й мови.

Паралельно триває і поглиблюється почався ще навесні процес обвалу зовнішньополітичних позицій України. Так днями Данія зняла свої заперечення проекту «Північний потік-2». А Макрон закликав афрофранцузов захистити його від «українських банд».

Зовнішньополітична катастрофа 2019 року стала прямим наслідком безвідповідальної, брехливої і все ще триваючої в Україні кампанію проти міфічної «партії війни». У країні, що чинить опір агресії військової наддержави, не може бути «партії війни» за визначенням. Україна не збирається звільняти окуповані території Криму і Донбасу силовим шляхом. Але її збройні сили готові відбити спробу подальшого просування агресора.

В Україні існують тільки дві партії: партія опору агресору і партія капітуляції.

З самого початку виборчої кампанії в Україні я неодноразово попереджав:

«Постійне повторення «колективним Зеленським» кремлівської шпаргалки про якусь «партії війни», яка правила в Україні попередні 5 років, є зрадою бореться з агресором України, зрадою, націленим на підрив системи її міжнародних союзів, у важких умовах створеної українською дипломатією.

Я перебуваю у Вашингтоні в епіцентрі зовнішньополітичних дискусій і не з чуток знаю, яких зусиль друзям України на Заході коштує кожен крок, спрямований на її підтримку, які впливові сили тільки і чекають будь-якого приводу і приводу, щоб «здати» Україну агресору заради якихось фінансових чи геополітичних угод з кремлівським диктатором. І вже, в усякому разі, Захід не може бути більш проукраїнським, ніж українське керівництво».

Дійсність перевершила найгірші мої побоювання. Сьогоднішній зовнішньополітичний кураж Путіна, натхненного ослабленням західної підтримки України, породжена самими українцями. Путін програвав гібридну війну в Україні, і західні санкції завдавали йому серйозної шкоди. Але синхронна істерична кампанія кремлівських і провідних українських (власники Коломойський, Медведчук) телеканалів проти придуманої ними «партії війни» піднесла військовому злочинцеві воістину царський подарунок. Викриваючи попередню владу як «партію війни», капитулянты представляли тим самим світовій спільноті сама українська держава як «партії війни» і знімали з Путіна відповідальність за агресію. А сьогодні ті ж самі мерзотники лицемірно журяться з приводу «втоми» Заходу від України.

Наступним логічним кроком на шляху повзучої капітуляції стало прийняття українською владою путінського наративу про «вибори на Донбасі».

«Формула Штайнмайера» так наполегливо нав’язувалася окупантами з-за трьох слів в ній – вибори на Донбасі – і підписи під цими словами української сторони.

Погодившись у принципі з проведенням окупантом «виборів» на окупованій території без виконання семи умов Дарки Оліфер, капитулянты накинули зашморг на шию України. А в Парижі вся нормандська четвірка буде її дружно затягувати. Іншого порядку денного там просто не планується .

Погодившись з путінської інтерпретацією мінських угод і взявши на себе односторонні зобов’язання покірно йти шляхом «возз’єднання» з ОРДЛО, верховні «слуги народу» практично перевели себе в статус опущених «українських експертів» на зоні російського телебачення. Як і ті жалюгідні створення, українські керівники змушені тепер вічно в чомусь виправдовуватися, рапортувати Кремлю про виконання його вимог, завіряти його й смиренно отримувати у відповідь плювки і образи за недостатнє завзяття. Лише б бути допущеними в Парижі до Пахану Земної Кулі.

Більш того, якийсь черговий дегенерат з «Кварталу-95» (скільки ж їх там!) вже веде в Лугандонии виборчу кампанію, прикидаючи-скільки мільйонів голосів «слуги» зможуть взяти звідти на наступних виборах.

«Слуги» люблять повторювати – за нас, за «партію світу» проголосувало 73%, і ми виконуємо волю. Це брехня. За мир голосувало 99% українців. Ніхто в Україні не хоче продовження загибелі своїх співгромадян. Але люди голосували за припинення вогню, а не за приєднання України до ОРДЛО. «Слуги» єзуїтськи підтасовують волю виборців, називаючи «світом» капитулянтское «возз’єднання з ОРДЛО».

Після остаточної капітуляції, швидше за все, припиняться постійні обстріли з російської сторони на лінії зіткнення військ. Але після проведення окупантами «виборів» за формулою Сталіна-Штайнмайера і «возз’єднання братського» зникне за непотрібністю сама розділова лінія, і на території України виявиться абсолютно легальний військовий плацдарм окупантів для їх подальшої експансії. Постріли диверсійних груп «доведених до відчаю ввічливих шахтарів і трактористів» пролунають вже в Маріуполі, Харкові, Одесі, Дніпрі. У Москві і не приховують подібних планів. Навпаки, ними там хваляться.

«Як говорить Сурков, нам не потрібно повернення Донбасу Україні, а приєднання України до Донбасу» – розставляє крапки над i видатний путінський «ідеолог» Чесноков.

Але відвертіше всіх устремління «Російського світу» артикулював російський фашист, італійський резидент, виродок єврейського народу Шапіро – Соловйов. Кожен українець, переборовши огиду, повинен подивитися в очі цієї тварюки. І тоді вже нікому, може бути, не захочеться їхати в Париж, щоб подивитися в очі ще одного такого ж людині. До останнього свого подиху у владі Путін буде невпинно домагатися знищення ненависної йому незалежної України.

Справжній світ – це повернення «братнім» агресором всіх окупованих територій. Він обов’язково настане. Але в сьогоднішніх обставинах він неможливий. Сьогодні реально перемир’я, припинення вогню на лінії розділу, припинення загибелі людей. До речі, це базова вимога мінських угод, яке так і не було досі виконано.

Так, це замороження конфлікту, нове «Придністров’я». Але те, що сьогодні намагаються нав’язати Україні, набагато гірше, ніж «Придністров’я». Дивно, що таку просту річ не розуміє Зеленський. Або вдає, що не розуміє. «Возз’єднання» з ОРДЛО це легітимація російської агресії, гарантоване розповзання конфлікту на територію всієї України і втрата суверенітету країни.

Той світ, який зажадав на виборах у своїх влади народ України, це не самогубне «возз’єднання» з ОРЛДО під диктовку Путіна, Чеснокова та Шапіро-Соловйова.

Світ, який сьогодні чекають в Україні це:

– по-перше, припинення постійно спровокованого російською стороною кровопролиття на лінії поділу сторін;

– по-друге,звільнення сотень українських заручників, захоплених владою РФ на окупованих територіях.

Відмовившись від повзучої капітуляції, від спільних ігор з окупантами в «вибори» на окупованій території, Україна зможе знову мобілізувати міжнародну підтримку для досягнення своїх законних і справедливих цілей. Західний політикум це не тільки корисні буржуазні ідіоти або скуплені на корені «експерти» Валдайського клубу. У світі зростає розуміння, що події, що відбуваються в Україні, мають глобальний вимір.

Хороший Гітлер і його прихильники в Росії і за кордоном це сучасна інкарнація світового зла. І світового бидла одночасно. Якщо Україна не вистоїть і випадкові гопники у владі відведуть її на аркані ОРДЛО в російське стійло, падіння України стане для Путіна таким же п’янким наркотиком як для Гітлера аншлюс і здача йому Заходом Чехословаччини. Недофюрер недоімперіі спрямується заповнити геополітичний вакуум не лише на Близькому Сході. Ну а там вже як доктор прописав: хто в рай, а хто просто здохне.

Андрій Піонтковський