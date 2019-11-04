У Росії цинічно відповіли на ультиматум України

У відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України з вимогою повернути захоплені в кінці 2018 року кораблі, в російському парламенті порадили публічно визнати “провокацію” в Керченській протоці.

Депутат верхньої палати парламенту РФ Сергій Цеков назвав цинічні умови для повернення захоплених в минулому році українських кораблів.

«Україна, наскільки мені відомо, досі публічно не визнала факт провокації, яка була влаштована нею в Керченській протоці. Мені так здається, що саме це слід було б зробити. І після цього вже говорити про майно», — заявив Депутат.

«Депутатка» від Криму Ольга Ковітіді заявила, що Україна використовує кораблі для здійснення політичного демаршу. «Україні потрібен політичний демарш. Україна в черговий раз створює політичну провокацію, не думаючи ні про своє майно, ні про долю своїх людей», — вважає вона.