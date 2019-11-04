Мінсоцполітики назвало тих, хто позбудеться субсидії в 2020 році

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що з 1 травня 2020 почне діяти новий розмір витрат на оплату житлово для субсидиантов. Зміни торкнуться 150 000 домогосподарств.

«Близько 150 тисяч домогосподарств, на які буде мати вплив відповідна коректування формули з травня наступного року. Частина цих домогосподарств отримають збільшення відсотка платежу. Наприклад, якщо таке домогосподарство при доході в розмірі 5 000 гривень на людину платило 20,5% обов’язкового платежу за комунальні послуги, то вони будуть платити 26%. Якщо ми говоримо про домогосподарстві, яка отримувала доходи на рівні 1600 гривень на людину, то в поточному режимі вони сплачують 6,5%, що становить 103 гривні. Після змін вони будуть платити 8,5%, що складе 138 гривень. Домогосподарства, що мають менші доходів, більше захищені», — пояснив заступник міністра соцполітики.

Музиченко заявив, що обов’язковий платіж при отриманні субсидії збільшиться лише для 4% отримувачів субсидій. Інші категорії одержувачів, яких 90%, мають дохід адекватну прожиткового мінімуму і їх не зміни не торкнуться.

За словами заступника міністра соцполітики, у проекті бюджету на 2020 рік, на Програму субсидій, виділять 47 600 000 000 гривень.