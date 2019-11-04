Бойовика, який 5 років воював проти ВСУ, дали 8 років в’язниці

Лисичанський міський суд Луганської області засудив бойовика «ЛНР», причетного до обстрілу позицій українських військових, до 8 років позбавлення волі, повідомляє прес-центр СБ України.

Відзначається, що житель Дніпра приєднався до незаконним збройним формуванням у травні 2014. Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов спецпідготовку в тренувальному таборі для бойовиків у російському Бєлгороді.

Після навчання протягом 5 років брав участь у бойових діях проти ВСУ в районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокільники та Дебальцеве.

Затримали бойовика контррозвідники спільно з військовими ВСУ у березні 2019 року в районі проведення ООС.

Бойовик надав слідчим СБУ свідоцтво про численні факти вбивств, тортур, розбійних нападів, грабежів і мародерства, які були здійснені учасниками НВФ.

Лисичанський міський суд визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) КК України.

Як повідомлялося раніше, терорист Олександр Бородай заявив, що якби не дії президента Росії Володимира Путіна в серпні 2014 року, то терористичних бандформувань «ЛДНР» не існувало б.