Битва за Протасів Яр: оточення Зеленського кришує Корбана

Боротьба активістів за вулицю Протасів Яр у Києві триває.

Відповідне звернення з приводу скандальної забудови було адресовано президенту Володимиру Зеленському, проте реакції з його сторони поки не надійшло.

Нещодавно голова громадської організації «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний в ефірі «Громадського» заявив про погрози фізичної розправи на свою сторону.

З початку протистояння громади Протасового Яру з дніпровським забудовником ТОВ «Дайтона Груп» на адресу координаторів громади надходили погрози, в тому числі і фізичного знищення. Але саме після першого програшу забудовника в суді, який заборонив йому проводити роботи в Протасовому Яру, у нас з’явилися підстави вважати ці загрози можуть бути реалізовані, – повідомив Ратушний.

За його словами, до погроз, зокрема, причетний колишній глава партії «УКРОП» Геннадій Корбан.

Спочатку Геннадій Корбан, який за словами самого забудовника разом з Олегом Левіним є бенефіціарами проекту будівництва, почав публічно погрожувати мені долею Сергія Рудика, – зазначив Ратушний.

Голова ГО «Захистимо Протасів Яр» також розповів подробиці нападу на координатора організації та фронтового волонтера Юлію Кононенко.

Їй наніс удар в голову один з охоронців будівництва… згодом у неї діагностували струс мозку та забій щелепно-лицьової області. Нападника поліція відпустила в той же вечір. Через пару днів на її мобільний телефон зателефонував керівник охорони будівельного майданчика Нікітін Дмитро В’ячеславович та почав погрожувати їй та її сину розправою у разі, якщо вона не забере з поліції заяву про напад, – зазначив Ратушний.

Він також додав, що в той же вечір зустрівся з Нікітіним, який почав погрожувати йому та координаторам громади, а також сім’ї Кононенко, «в тому числі говорив що спалить меблевий салон, належить їй, і його люди поб’ють її і її сина».

Ратушний підкреслив, що з цього інциденту були написані заяви в поліцію.

Також Ратушний додав, що після цього з двох різних джерел він одержав інформацію, що погрози на його адресу будуть реалізовані після того, як Корбан повернеться в Україну».

Саме після його повернення, мене попередили, що найближчим часом я просто зникну і в кращому випадку тобі поламають ноги». У той же вечір я з сусідами зловив двох спортивних молодих людей при спробі порізати наш намет у Протасовому Яру, вони приїхали на автомобілі з дніпровськими номерами, – розповів він.

Ратушний зазначив, що «виходячи з ситуації на сьогодні у мене є всі підстави вважати, що моєму життю та здоров’ю загрожує небезпека».

28 жовтня Ратушний опублікував звернення до президента України Володимиру Зеленському, в якому нагадав йому про обіцянку:

Шановний пане Президент, Володимир Зеленський.

Пройшов МІСЯЦЬ як я вимушено ховаюся в своєму рідному місті. Ховаюся, щоб мене не вбили чи покалічили забудовники Протасового Яру – Геннадій Корбан і Олег Левін. Щоб ці «підприємці» не виконали свої публічні погрози.

Я місяць не бачив батьків, я не можу повернутися додому, працювати, зустрічатися з друзями або повноцінно займатися громадською діяльністю. Якщо ви думаєте, що це приємно, просто, повірте, немає.

Минуло ТРИ ТИЖНІ, як на прес-марафоні ви пообіцяли журналісту Олександру Салиженко «включитися» в ситуацію. Тобто – розібратися – чому Геннадій Корбан і Олег Левін не тільки вирішили, що тепер мають право забудувати зелену зону Києва, але і відчувають себе настільки впевнено і безкарно, щоб відкрито загрожувати людям, які протидіють їх намірам.

І ці ТРИ ТИЖНІ ніяких спроб зв’язатися зі мною з боку Вашого офісу, прес-секретаря або Вас – не було.

Минув ТИЖДЕНЬ з моменту як мої сусіди, громада Протасового Яру, приїхали до Вашого офісу автовелопробегом, влаштували гарну акцію з дитячими малюнками та передали звернення з проханням особистої зустрічі зі мною і докладним поясненням проблеми.

Оскільки заступником голови вашого Офісу працює Андрій Смірнов – до недавніх пір адвокат обох забудовників (Корбана і Левіна), а головою Офісу – Андрій Богдан – колишній адвокат Корбана, я переживав, що Вас вводять в оману.

Конфлікт інтересів у керівників Вашого офісу в питанні Протасового Яру блокує виконання Вами Вашої обіцянки, а загроза мого життя триває.

За цей тиждень також ніяких контактів з Вашого боку не було. Ніякої Вашої публічної позиції з цього приводу теж не було.

Я не прошу вас зав’язати мені шнурівку або замінити труби в моєму будинку – це моя зона відповідальності. Я прошу Вас зупинити Геннадія Корбана та Олега Левіна в їх бажанні вбити або покалічити мене.

Прошу Вас, оскільки 14 серпня цього року нинішній заступник голови Вашого офісу Андрій Смирнов погрожував або передавав мені загрози від своїх тодішніх клієнтів – Корбана і Левіна. Це Ваша зона відповідальності. Прошу вас, тому що ви двічі обіцяли втрутитися.

Делегування цих повноважень Вашого Офісу призводить до того, що я і надалі змушений переховуватись. А це все важче і найнесправедливіше. Тому я прошу зустрітися зі мною і виконати свою обіцянку втрутитися.

Історія питання

Перші конфлікти в парку «Протасів Яр» із-за вирубки дерев під забудову відбулися в серпні 2018-го.

2 травня цього року на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови. В той день представники забудовника зрізали кілька дерев і почали встановлювати бетонні плити довкола території майбутнього будівництва.

18 червня у Протасовому Яру активісти повалили частину паркану і перекрили доступ до будівельної техніки.

КМДА неодноразово просила забудовника утриматися від виконання робіт у Протасовому Яру.

15 липня протестують проти забудови в Протасовому Яру частково перекрили парканом проїжджу частину. Водіям давали листівки, в яких пояснювали, що з новими багатоповерхівками у Протасовому Яру пробки стануть значно більше тієї, яку влаштували учасники акції.

У серпні активісти Протасового Яру виграли суд у забудовника ТОВ «Дайтона груп», якому заборонили проводити будь-які роботи на території Яру.

Проте вже у вересні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними та скасував розпорядження Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), які зупиняли будівництво житлово-офісно-торговельного комплексу в столичному Протасовому Яру.

Суддя Віталій Амелехін розглядав справу у спрощеному порядку – без виклику сторін і проведення засідання.

Замовник будівництва «Дайтона Груп», генпідрядник – будівельна компанія «Индбуд» і проектувальник – архітектурне бюро «Алюр» просили суд визнати протиправними та скасувати припис про усунення порушень закону, припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт та постанову про накладення штрафу.

Суддя повністю задовольнив ці вимоги. Крім того, ГАСИ повинна компенсувати забудовникам судові витрати – усього на 25,6 тисяч гривень.

Суд зазначив, що при розгляді справи ДАБІ не надала доказів на підтвердження своєї точки зору і не спростувала доводи забудовників.

Ймовірні порушення, за яких будівництво було зупинено, стосувалися: недотримання гранично допустимої висоти об’єкта (за даними ДАБІ – 99 метрів замість максимальних 73,5); незабезпечення місць в загальноосвітніх навчальних закладах; неузгодження проекту по висоті з Украерорухом, аеропортом «Жуляни», Державіаслужбою; неузгодження проекту з міністерством культури, Київавтодором та комунальним підприємством «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт».

Суд вирішив, що всі необхідні дозволи, у тому числі, і стосовно висоти об’єкта, забудовник отримав, біля майбутнього РК і так є загальноосвітні школи, а Мінкульт вже не повинен погоджувати історико-містобудівне обґрунтування.

Єдине твердження забудовників, з яким не погодився суд, стосувалося нібито процедурних порушень при винесенні приписів.

trust.ua