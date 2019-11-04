Прокурор Кулик незаконно влаштував цілий поверх над своєю елітної квартирою

У центрі Києва, на вул. Жилянській, 59 (ЖК «Diplomat Hall») скандальний прокурор ГПУ Костянтин Кулик незаконно побудував цілий поверх над своєю квартирою. Про це йдеться в сюжеті «Наші гроші».

Відзначається, що будівля РК, про який йде мова, має складатися з 13 поверхів. Однак, тепер там налічується вже 14 поверхів. За даними журналістів, доступ до надбудові є тільки з квартири прокурора.

«У компанії, яка обслуговує будинок ТОВ «Порядок» не на камеру зізнаються, що в «курник» на даху навіть їх не пускають», – йдеться в сюжеті.

Процес зведення надбудови наближається до завершення – на даху складені мішки з будматеріалами.

За інформацією журналістів, Кулик володіє поруч елітних квартир, серед яких є дві на 13-му поверсі «Дипломат хол», загальною площею 400 кв. м.

«Крім них, у «Дипломат-холі, у сім’ї Кулика ще два гаражі та приміщення на даху. Площа (приміщення на даху – ред.) – 88 кв. м», – йдеться в сюжеті.

Уточнюється, що приміщення на даху записано на Ірину Німець – співмешканку Кулика. Однак тепер, ця площа збільшилася в кілька разів.

За словами журналістів, Кулик через суд домігся визнання, що не проживає разом з Німець. І, отже, не повинен звітувати про її майно.

«Після цього рішення у Кулика з Іриною Німець з’явився третій дитина», – йдеться в сюжеті.

Журналісти відзначають, що ні Департамент з питань державного архітектурного контролю Києва, ні Державна архітектурно-будівельна інспекція такі документи не погоджували.