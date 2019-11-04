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У Києві вирішили подбати про повітря і обмежити в’їзд вантажівок у місто

04.11.2019

Столична влада збирається зменшити рух вантажівок на одному з мостів і дозволити проїзд тільки в певних місцях. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури та начальник Інспекції по парковці Дмитро Рахматуллін на своїй сторінці в Facebook.

Найближчим часом можуть призупинити рух вантажних автомобілів по місту з 07:00 до 20:00. Це регулюється рішенням Київської міської ради «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів р. в Києві».

Транзитні вантажні автомобілі зможуть пересуватися по території міста з 20:00 до 07:00 тільки за:

  • просп. Бажана,
  • Південному мостовому переходу через р. Дніпро,
  • Столичному шосе,
  • вул. Академіка Заболотного,
  • площі Одеської,
  • Великій Кільцевій дорозі,
  • просп. Академіка Палладіна,
  • вул. Міської,
  • Гостомельському шосе,
  • Новій дорозі,
  • просп. Мінським,
  • площі Тараса Шевченка,
  • вул. Полярної,
  • вул. Богатирській,
  • площі Тульській та ін.

Рахматуллін пояснив, що така дія сприятиме не тільки покращенню екології в Києві, але і забезпечить розвантаження дорожнього трафіку завдяки зменшенню кількості вантажних автомобілів. Це дозволить збільшити простір для руху пасажирського транспорту загального користування і зменшить поява заторів. Таким чином, підвищиться показник періодичності пасажирських перевезень.

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