У Києві вирішили подбати про повітря і обмежити в’їзд вантажівок у місто

Столична влада збирається зменшити рух вантажівок на одному з мостів і дозволити проїзд тільки в певних місцях. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури та начальник Інспекції по парковці Дмитро Рахматуллін на своїй сторінці в Facebook.
Найближчим часом можуть призупинити рух вантажних автомобілів по місту з 07:00 до 20:00. Це регулюється рішенням Київської міської ради «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів р. в Києві».
Транзитні вантажні автомобілі зможуть пересуватися по території міста з 20:00 до 07:00 тільки за:
- просп. Бажана,
- Південному мостовому переходу через р. Дніпро,
- Столичному шосе,
- вул. Академіка Заболотного,
- площі Одеської,
- Великій Кільцевій дорозі,
- просп. Академіка Палладіна,
- вул. Міської,
- Гостомельському шосе,
- Новій дорозі,
- просп. Мінським,
- площі Тараса Шевченка,
- вул. Полярної,
- вул. Богатирській,
- площі Тульській та ін.
Рахматуллін пояснив, що така дія сприятиме не тільки покращенню екології в Києві, але і забезпечить розвантаження дорожнього трафіку завдяки зменшенню кількості вантажних автомобілів. Це дозволить збільшити простір для руху пасажирського транспорту загального користування і зменшить поява заторів. Таким чином, підвищиться показник періодичності пасажирських перевезень.