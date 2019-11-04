У Києві вирішили подбати про повітря і обмежити в’їзд вантажівок у місто

Столична влада збирається зменшити рух вантажівок на одному з мостів і дозволити проїзд тільки в певних місцях. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури та начальник Інспекції по парковці Дмитро Рахматуллін на своїй сторінці в Facebook.

Найближчим часом можуть призупинити рух вантажних автомобілів по місту з 07:00 до 20:00. Це регулюється рішенням Київської міської ради «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів р. в Києві».

Транзитні вантажні автомобілі зможуть пересуватися по території міста з 20:00 до 07:00 тільки за:

просп. Бажана,

Південному мостовому переходу через р. Дніпро,

Столичному шосе,

вул. Академіка Заболотного,

площі Одеської,

Великій Кільцевій дорозі,

просп. Академіка Палладіна,

вул. Міської,

Гостомельському шосе,

Новій дорозі,

просп. Мінським,

площі Тараса Шевченка,

вул. Полярної,

вул. Богатирській,

площі Тульській та ін.

Рахматуллін пояснив, що така дія сприятиме не тільки покращенню екології в Києві, але і забезпечить розвантаження дорожнього трафіку завдяки зменшенню кількості вантажних автомобілів. Це дозволить збільшити простір для руху пасажирського транспорту загального користування і зменшить поява заторів. Таким чином, підвищиться показник періодичності пасажирських перевезень.