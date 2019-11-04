Скандал з «окупацією» Золотого Росією: з’явилося офіційне пояснення

Новопризначений голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай відвідав Золоте-4, де після розведення військ помітили депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова і нібито російський прапор.

Про побачене чиновником написала прес-служба ОДА в Facebook

«Глава області навіч переконався, що ситуація в населених пунктах, де відбулося розведення сил і засобів, залишається контрольованою і спокійною. Зокрема, в Золотому-4 він побував у школі і новому аптечному пункті, а також у Катериновке поспілкувався з місцевими жителями», – сказано в повідомленні.

Інформацію про прапор Росії він назвав помилковою. «Особисто переконався, що скрізь майорить тільки наш український, а школа існує, і зараз тут навчається 36 дітей. Поспілкувався з справжніми вчителями, а не «так званими акторами», як їх називають», – зазначив Гайдай.

Гайдай відвідав Золоте

В ОДА розповіли, що з метою поповнення матеріально-технічної бази навчального закладу були передані принтер і ноутбук.

«За дорученням президента України вирішено одне з важливих питань Золотого-4 – на базі Фапу заробив аптечний пункт. Сергій Гайдай запевнив місцевих жителів, що 5 нобря у населеному пункті почне чергування бригада «швидкої допомоги». Крім цього, голова облдержадміністрації ознайомився з ходом розмінування в районі КПВВ «Золоте», – додали в прес-службі.

Гайдай відвідав Золоте

«Мене обурюють дії людей, які поширюють фейковую інформацію. Поки наші воїни захищають Україну, надають можливість нам її розвивати, нам доводиться багато часу витрачати на інформаційну війну», – процитували Гайдая.