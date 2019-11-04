На Закарпатті виникла загроза сміттєвого колапсу: звалища заповнені на 85%

Закарпаттю загрожує сміттєвий колапс – звалища заповнені на 85% або вичерпали свій ресурс.

Про це заявив губернатор області Ігор Бондаренко, передає офіційний сайт облдержадміністрації.

“На сьогодні склалася критична ситуація на полігонах і звалищах області, оскільки майже у всіх населених пунктах вони вичерпали свої потужності та заповнені на 80-85%”, – сказав чиновник.

За інформацією першого заступника голови ОДА Івана Дурана, в області щорічно накопичується 1256 тис. Куб. м чи 298 тонн ТПВ, а за останні роки спостерігається тенденція до його зростання.

За словами голови ОДА, критична ситуація на полігоні твердих побутових відходів в місті Ужгороді. Для вирішення сміттєвої проблеми знайшли три ділянки для розміщення полігонів або будівництва сміттєпереробного заводу.

“Всім землякам слід зрозуміти, нарешті, що утилізація відходів – це питання безпеки не когось окремо, або якого-небудь населеного пункту, це питання безпеки всього Закарпаття”, – сказав голова ОДА.