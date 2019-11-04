Погрожували і вимагали гроші: з’єднання явилися деталі вбивства ІТ-шника в Черкасах

У айтішника Андрея Заканича, який був застрелений в середині вересня в Черкасах, колишні колеги вимагали 80 тисяч доларів.

Про конфлікт із ними розповіла цивільна дружина загиблого, йдеться в ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси.

Тому нині основна версія, яку розглядають правоохоронці – майновий конфлікт потерпілого із IT-спеціалістами зі Львова. Андрій Заканич працював у компанії “Моребіс”, яка мала філіали в Черкасах та Полтаві. Компанія надавала послуги з аутсорсингу для американської фармацевтичної фірми HealthPrecision.

Однак робота, передбачена договором, не була виконана. За словами дружини, Андрій звільнився із “Моребіс” і заснував власну фірму, куди перейшла частина працівників. Він отримав від HealthPrecision новий контракт і продовжив співпрацю з замовником.

Однак колишні колеги погрожували йому фізичною розправою і вимагали 79 500 доларів. Крім того, в явились в місті у цього року ПП “Моребіс LV”, зареєстроване у Львові, позивалося до постраждалого з вимогою спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди у розмірі 100 тисяч гривень.

Втім, тоді Феміда не взяла до розгляду позовну заяву. Нині ж, своєю ухвалою Соснівський районний суд Черкас надав дозвіл на доступ до всіх рахунків, майна, записів відеокамер, телефонних переговорів працівників львівської компанії.